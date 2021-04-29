Kendi elektriğini üreten park hizmete girmek için gün sayıyor

15 adet 400 W güneş paneliyle donatılan park, bu paneller sayesinde kendi elektriğini kendisi üretecek.

Her alanda ortaya koyduğu yeniliklerle adından söz ettiren İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde yapımında sona gelinen Naim Süleymanoğlu Parkında da Bursa bölgesi için bir ilki hayata geçiriyor. Bursa'da ilk kez bir park, güneş panelleriyle donatılıyor. Gündüz aldığı güneşle kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak olan parka, 15 adet 400 W güneş paneli kuruluyor.

Yapımı devam eden parkta inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, akıllı şehir olgusunu her alanda sürdürdüklerini kaydetti. Teknoloji ve yenilenebilir enerjinin en güzel örneklerinin görüleceği bir çalışmada sona gelindiğini kaydeden Başkan Taban, “Akhisar Mahallemizde çok yakın bir zamanda hizmete girecek olan Naim Süleymanoğlu Parkımız, sadece çocuklarımız için oyun alanı ve yetişkinler için nefes alacak bir sosyal alan özelliği taşımıyor. Burada şehrimiz adına bir ilki de hayata geçiriyoruz. Parkımızın enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayarak karbon salınımını azaltmayı, elektrik tüketiminde tasarruf etmeyi ve parka gelecek olan çocuklar ve vatandaşlar için de yenilenebilir enerji bilincini arttırmayı hedefliyoruz. Uygulama pilot proje olarak Bursa bölgesinde ilk defa burada yapılıyor. Parklarda güneş panelleri aydınlatmalarının kullanımını uzun zamandır görüyoruz. Fakat gerçekleştirilen projede panelli aydınlatmalar değil, şebekeyle bağlantılı güneş enerjisi sistemi kullanılacak ve herhangi bir akü maliyeti olmayacak. Sistem 25 yıl boyunca yüzde 80'in üzerinde verimlilikle çalışacak. Tesis gündüz ürettiği elektriği şebekeye hepimizin kullanacağı şekilde verecek ve gece güneşin olmadığı saatlerde de şebekeden alacağı elektriği kendi ihtiyacında kullanacak. Bu doğrultuda parkta 15 adet 400 W güneş paneli kullanıldı. Güneş panellerinin kurulu gücü 6 kWp'dir” dedi.

Parkın hem görsel olarak bölgeye ayrı bir hava katacağını hem de mahalle sakinleri için yeni bir yaşam alanı olacağını kaydeden Başkan Taban, “Güneş paneli özelliği ile de bizleri ayrıca heyecanlandıran bir proje. Şimdiden şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.