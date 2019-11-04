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Kendi mallarıymış gibi aldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.


İlk olay Mahmudiye Mahallesinde bulunan bir kereste firmasının önünde meydana geldi. At arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler işyeri önünde bulunan keresteleri kendi mallarıymış gibi at arabasına yükleyerek kayıplara karıştı. İşyeri önünde bulunan kerestelerinin olmadığını fark eden firma sahibi güvenlik kamera görüntüleri izleyince kerestelerin çalındığı gördü. Firma sahibi durumu polis ekiplerine haber vererek şikayetci oldu.


Bir diğer hırsızlık olayı ise OSB'de meydana geldi. Çöpleri dökmek için işyerinin girişine bırakılan bidonu gözüne kestiren bir kadın hiç birşey olmamış gibi bidonu alıp arabasına koyup yoluna devam etti. Firma sahibi kamera görüntülerini incelediğinde bidonun çalındığı görünce şok oldu. Defalarca aynı durumla karşı karşıya kalan firma at arabalı hırsızlardan bıktı. Her iki olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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