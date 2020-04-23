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Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı

Bursa’da 9 yaşındaki 3.

Bursa'da 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Serra Avcı, kendi yazdığı 23 Nisan şiiriyle duygu dolu anlar yaşattı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona salgını sebebiyle iptal olurken, bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşandı. Altınşehir Mahallesi'nde oturan Serra Avcı, sınıf öğretmeninin ödev olarak vermiş olduğu 23 Nisan şiirini bir günde yazdı. Şiirini, ağzına maske takıp ailesine okuyan minik Serra Avcı, “Bu sene korona virüs sebebiyle 23 Nisanı evde şiir ve şarkılar okuyarak, aile içinde kutladık, ama yine de coşkumuzu kaybetmedik. Dünyaca zor günler geçiriyoruz, inanıyorum ki bu günleri atlatacağız. Evde kal Türkiye” dedi.

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