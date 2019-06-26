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Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

Bursa’da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.

Bursa'da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.


İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi 1. Karanfil Sokak'ta eşinden ayrıldığı için tek başına yaşayan S.E .(57) evinin müştemilat kısmında iple kendisini asarak intihar etti. En son geçtiğimiz Pazar günü görülen 1 çocuk babası S.E.'nin evine bakan komşuları, yaşlı adamın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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