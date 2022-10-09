Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para istedi

Bursa'da kendisini Binbaşı olarak tanıtan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da kendisini Yıldırım İlçe Jandarmadan Binbaşı Ahmet Arslan olarak tanıtan E.B (34), Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesinde bulunan bir işletmeyi dolandırmak istedi. Yardım etmeleri halinde parayı almaya geleceğini söyleyen E.B'den şüphelenen işletme sahibi konu ile ilgili ihbarda bulundu. Bursa il Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri E.B'yi işletmeye para almaya geldiği sırada gözaltına aldı. E.B sorgusunda İzmir adresine kayıtlı Güvenlik Güçleri Vazife Malülleri dernek başkanı olan S.Y. tarafından yardım bedelini almak için gönderildiği söyledi.

E.B., S.Y. ve kendisini Yıldırım Jandarmadan Binbaşı Ahmet Arslan olarak tanıtan Emekli Piyade Binbaşı A.A.(54) yapılan araştırmada çeşitli dolandırıcılık suçlardan suç kaydının olduğu, ayrıca E.B.'nin meslekten ihraç edilen eski bir Jandarma Astsubayı olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından şüpheli E.B. adliyeye sevk edilirken, S.Y. ve A.A. isimli şüpheliler aranıyor.