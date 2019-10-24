Kendisi küçü,k ama yüreği büyük

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1 sınıf öğrenci Irmak Cemre Türe, Mehmetçiğe destek kampanyası başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 sınıf öğrenci Irmak Cemre Türe, Mehmetçiğe destek kampanyası başlattı.


İnegöl'de ikamet eden 1. sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irmak Cemre Türe, televizyonda izlediği haberlerin ardından harçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Bunun için kumbarasında bulunan paraları okula götüren Irmak, öğretmenine böyle bir kampanya başlatmak istediğini söyledi. Yaptığı hareketle herkesin gönlünü kazanan minik kıza sınıf arkadaşları da destek verdi.


Irmak Cemre Türe, "Ben askerimizi çok seviyorum. Haberlerde gördüm, herkes askerlerimiz için bir şeyler yapıyor. Ben de kumbaramdaki harçlıklarımı Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı olarak bir kampanya başlattım. Bu kampanyaya sınıftaki arkadaşlarım da destek verdi. Çok mutluyum. Allah askerlerimizi korusun" diye konuştu.

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