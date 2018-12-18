Kendisine saldıran domuzu son anda vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda domuzun saldırına uğrayan bir kişi son anda domuzu vurarak etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hilmiye ile Hacıkara mahalleleri arasında ormanlık alanda gezintiye çıkan Sinan Aslan, bu sırada yamaçta pusuya yatmış domuzu fark etti. Domuzla karşı karşıya kalan Aslan, kendini korumak için sırtındaki tüfeği eline aldı. Domuzun bir anda üzerine gelmesi ile tüfeğini 2 ateşleyen Aslan, domuzu etkisiz hale getirmeyi başardı.