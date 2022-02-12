Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren üniversite öğrencisinin tahliyesine yeni gelişme

Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasp etmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Kör'ün tahliyesinde, ölen Aysu'nun elinde bulunan tornavida, belindeki çakmak gazı ile yanında bulunan uyuşturucunun yanı sıra olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar'ın ifadesinin etkili olduğu belirtildi. Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise çıkarıldığı mahkemece `cinayet´ suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık soruşturması sonunda Enes Kör hakkında, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 'müebbet hapis ezası' istemiyle dava açıldı. Enes Kör'ün ailesinin, avukatı aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra Enes Kör'ün tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin tahliye kararı vermesinde, olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar'ın verdiği, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek ve bir alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses `imdat´ diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamış, bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırdığını gördüm. Ancak elinde bir şey görmedim. Bu arada, Enes sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Ben onları izlediğim sırada Enes, karşısındaki kişiyi itekledi. Bu sırada şahsın Enes olduğunu anladım. Sonra telefonu alıp polisi aramak için içeriye girdim. Geri döndüğümde, Enes'in `Aman Allah'ım´ sesini duydum. Elleri havada idi. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum olan Enes aşağıya doğru giderken, şahsın Enes'in arkasından (kardeş bir dakika baksana) diye seslendiğini duymuş" şeklindeki ifadesinin etkili olduğu öğrenildi.

Mahkeme heyetinin bu kararı verirken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, ölen Erkan Aysu'nun elinde tornavida olması, cebinde çakmak gazı ile yanında, alüminyum folyoya sarılı olan bir miktar uyuşturucunun çıkmasını da dikkate aldığı belirtildi. Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu, ağabeyinin yüz kızartıcı olmayan iki ayrı suçtan kaydının bulunduğunu belirterek, "Ağabeyimi öldüren kişi toplumda, 'melek' gibi anlatılıyor. Yargılama sonunda o kişinin ne kadar soğukkanlı katil olduğu ortaya çıkacaktır. Sanığın tahliye edilmesi bizi çok üzdü. Adaleti, mahkeme mi yoksa sosyal medyamı tecelli edecek. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.