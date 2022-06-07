Kene ısıran arkeolog hayatını kaybetti

Bursalı Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum'un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden Arkeolog Murat Kurt (52) bir araştırma için gittiği Erzurum'un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Kurt bugün hayatını kaybetti. Talihsiz arkeoloğun ölümü herkesi yasa boğdu. Murat Kurt bugün memleketi Bursa'ya bağlı Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde toprağa verilecek.