Kene ısırmalarına dikkat

Fevzi Yavuzyılmaz, yaz aylarında karşılaşılabilecek kene ısırmasına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Kenelerin insan vücuduna tutunması sonucunda Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Hastalığın en bâriz belirtileri ateş, üşüme, titreme, karın ve baş ağrıları, bulantı, kusma, ishal, yüz ve göğüste kırmızı döküntülerdir” dedi.

Kene ısırmalarına karşı korunmanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, kene ısırmalarına karşı kırsal alanlar, hayvan barınakları ve tarım arazilerine gidenlerin mümkün olduğunca vücudunda açık kısım kalmamasına özen göstermesi gerektiğini ifade etti. Kenelerin daha kolay fark edilmesini sağladığından açık renkli elbiselerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Yavuzyılmaz, “Kırsal alan ya da hayvan barınaklara giderken kenelerin vücuda girebileceği yerlerin kapatılması, mesela pantolon paçalarının çorap içine sokulması, çizme giyilmesi gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yine dönüşte mutlaka vücut ve elbiseler kontrol edilmeli kene olup olmadığı araştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Kenelerin çıplak elle çıkartılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Eldiven, naylon poşet veya bez parçası ile tutularak ya da ince uçlu bir pens veya varsa kene çıkartma kartı ile ezilmeden çıkarılmalıdır. Çıkartılamıyorsa en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkartılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar azalır” diye konuştu.