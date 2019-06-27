Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan oldu

Kent Konseyi'nin yeni başkanı Şevket Orhan oldu.

Bursa'nın en büyük resmî ve sivil katılımlı kurumsal kitle platformu, yönetecek kadroyu seçmek için genel kurulu gerçekleştirdi. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Şevket Orhan, Kent Konseyi'nin yeni dönem başkanı oldu.

1959 yılında dünyaya gelen Şevket Orhan, Belediye Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Bursa milletvekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Orhan, AK Parti'nin kuruluşuyla Bursa'nın ilk kurucu il başkanı görevini yürüttü.