Kent Konseyi'nde muhtarlar temsilcilerini seçti

Bursa Kent Konseyi tarafından Koza Salon'da düzenlenen ‘Muhtarlar Toplantısı'nda, 17 ilçeden mahalle muhtarları katıldı. Toplantı öncesinde oy birliğiyle Divan Başkanlığı'na Bursa Kent Konseyi Başkan vekili Şuayip Toprak, Divan üyeliklerine ise Hasan Özyıldırım ve Şerif Akgün seçildi.

Bursa Kent Konseyi'nin toplantı çağrısına icabet eden muhtarlara teşekkür eden Bursa Kent Konseyi Başkan vekili Şuayip Toprak, muhtarlığın vatandaş ile devlet arasında mekik dokuyan, sıkıntılara çözüm üreten bir önemli bir müessese olduğunu söyledi. Muhtarların yerel demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Toprak, “Yönetmelik bizlere ‘Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere muhtarlar kendi aralarından temsilcilerini seçer' diyor. Bursa'da 1058 muhtar var. Bu yüzden 1058 muhtarı temsil edecek muhtar adaylarını seçmemiz gerekiyor. Toplantıya katılan muhtarlarımız, Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu'na temsilci olarak katılacak” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada muhtar temsilcileri belirlendi. Daha sonra Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar tarafından muhtarlara, kent konseyinin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. Toplantının son bölümünde ise mahalle muhtarları söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.