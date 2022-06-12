kent müzesi, kurtuluşun 100. yılına özel hazırlanıyor

Yılı kutlamaları için hazırlanıyor.

Bu yıl kurtuluşun 100'üncü yılı kutlanacak olan şehirde, hazırlıklar şimdiden başladı. Yılı kutlamaları için özel bir hazırlık içinde. Bu hazırlıklar çerçevesinde İnegöl Kent Müzesi de özel bir sergi hazırlıyor. Eylül ayında açılacak sergi için çalışmalarını sürdüren İnegöl Kent Müzesi, yazılı bir açıklama ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Müzeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, görkemli ve bir o kadar da anlamlı bir sergiye imza atmaya hazırlanıyoruz. Kent belleğimizde gerekli dokümanlar ve daha önce açılışını yaptığımız sergilerde yer verdiğimiz fotoğraf ile belgeler mevcut. Bu yıl 100. Yıla yakışır bir sergi açılışı gerçekleştirmek istiyoruz. Siz değerli İnegöllü hemşerilerimizden de bu konuda katkı ve destek bekliyoruz. Özellikle ailenizde ve yakınlarınızdan Milli Mücadeleye katılmış olan isimsiz kahramanlarımızın hikayelerine yer vermeyi hedefliyoruz. Cephe hatıraları, asker mektupları, günlükler, fotoğraflar, belge niteliği taşıyacak her türlü materyal bu konuda bizlere katkı sağlayacaktır. Tüm gayemiz vatanları için canlarını hiçe sayan aziz kahramanlarımızı Türk Gençliğine tanıtmak. Bizlere katkı sunmak isteyen İnegöllü hemşerilerimiz, 0224 713 18 70 nolu telefondan, kentmuzesi@inegol.bel.tr adresinden, Kent Müzemizin sosyal medya hesaplarından veya İnegöl Kent Müzemize bizatihi gelerek iletişime geçebilir. Bu vesile ile bu kadim millet için canlarını hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”