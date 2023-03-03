Kepçe kulak estetiği

Dr. Menekşe Kastamoni, Kepçe kulak, Türkiye'de yaygın olarak görülen bir sorun olduğunu söyledi.

Vücudun işleyişini bozmasa da kişiyi estetik ve psikolojik açıdan etkilemesi açısından önemli olduğuu belirten Medicana Bursa Hastanesi Dr. Menekşe Kastamoni, "Yelken kulak da denilen kepçe kulak, kulağın en sık görülen şekil bozukluklarındandır. Antihelix dediğimiz anatomik kıvrımın yetersiz oluşması ya da hiç oluşmaması, konka dediğimiz kıkırdağın olduğundan daha büyük gelişmesi ve ya bu iki sorunun birlikte bulunmasına bağlı olarak kulağın olduğundan daha büyük ve önde görünmesi sorunudur. Kepçe kulak ameliyatı her yaşta yapılabilse de çocukların psikolojik olarak sorun yaşayabileceği okul çağından önce yapılması, 5-6 yaşlarında yapılması tavsiye edilir. Ameliyat sırasında çeşitli cerrahi yöntemler ile oluşmamış kulak kıvrımı oluşturulur, büyük olan kıkırdaklar küçültülür ve kulak toplu olarak geriye, normal yerine alınır. Ameliyat sonrası hastaların 4-6 hafta kulak bandajı kullanması önerilir. 2 haftanın sonunda kulak arkasındaki dikişler alınır. Bu sürecin sonunda kepçe kulak görünümü tamamen ortadan kalkar ve hasta doğal kulaklarına kavuşur" diye konuştu.