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Kereste imalathanesi alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kereste imalathanesinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste imalathanesinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına sebep oldu. İş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, Hasanpaşa Mahallesi'nde Hakan B'ye ait keres imalathanesinde kereste silosunun olduğu alandan bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kısa sürede alevler imalathane bölümünü sardı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler dört koldan birden yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İmalathanenin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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