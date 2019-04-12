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Kermes ve eğlence bir arada

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde eğitim yararına kermes düzenlendi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitim yararına kermes düzenlendi.


Atatürk İlkokulu Aile Birliği tarafından okulun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kermes yapıldı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler evlerinde hazırlayıp geldikleri kek, pasta, sarma, gözleme, börek, tatlı, tavuklu pilav gibi yiyecekler satışa sunuldu. Hazırlanan yiyecekler okul bahçesinde stant kurularak öğrenci ve öğretmenler tarafından satıldı. Kermesin sonunda anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteri ise büyük beğeni topladı.


Okul Müdürü Mümtaz Demirocak , "Bugün burada okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir kermes düzenledik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz evlerinde kek, pasta, börek, tatlı, sarma, gözleme gibi yiyecekler hazırlandı. Hazırlanan yiyecekleri okulumuzun bahçesinde sattık. Bir yanda kermes devam ederken diğer yanda ise anasınıfı öğrencilerimiz gösteri yaptılar" dedi.

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