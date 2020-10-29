İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keskin 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor’un genç futbolcusu Ramazan Keskin’in kasık yırtılması ameliyatı olduğu ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Bursaspor'un genç futbolcusu Ramazan Keskin'in kasık yırtılması ameliyatı olduğu ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan bir sakatlık haberi daha geldi. Yeşil-beyazlı kulübün genç futbolcusu Ramazan Keskin'in kasık yırtılmasından dolayı ameliyat olduğu ve 3 hafta takımla çalışamayacağı belirtildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:


“Profesyonel futbolcumuz Ramazan Keskin, kasık yırtılması ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından Yönetim Kurulu Üyemiz Şenol Tosun ve Sportif Direktörümüz Adil Cenkçiler Ramazan Keskin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Futbolcumuz Ramazan Keskin 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.