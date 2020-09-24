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Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü

Bursa’da kestane toplamak için dağlık alana çıkan kişi düştüğü dereden ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'da kestane toplamak için dağlık alana çıkan kişi düştüğü dereden ekipler tarafından kurtarıldı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal kesime bağlı Balaban Mahallesi'nde, kestane toplamak için dağa çıkan iki arkadaştan Nahit Aydın (53), dengesini kaybedip Balaban Deresi'ne düştü. Düşmenin etkisiyle başından ve bacağından yaralanarak derede mahsur kaldı. Arkadaşı ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Aydın'ı sedye ile bölgeden yarım saatlik çalışma sonucu çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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