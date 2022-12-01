Bursa'da son yıllarda ahududu, aronya ve yaban mersini gibi katma değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesine öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kestane üretiminde verim ile kalitenin artırılması için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan, tarımdan ormana-üreticiden kestane şekeri imalatçılarına kadar tüm tarafların katıldığı toplantıda, kestane üretiminde yeni yol haritası oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Kestane Şekeri ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ne sahip olan Bursa'da ‘her geçen yıl azalan' kestane üretiminin yükselmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla son yıllarda Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle ahududu, aronya ve yaban mersini gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kestane üretiminin de eskiden olduğu gibi yüksek verimli hale getirilmesi için konunun tüm taraflarını bir araya getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapılan ve Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ile Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, kestane üreticileri, kestane şekeri imalatçıları ve Tarım Peyzaj A.Ş. yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, kestane üretimi masaya yatırıldı. Toplantıda; Bursa'da kestane üretiminin giderek düşmesine yol açan dal kanseri, gal arısı, kök çürüklüğü gibi hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesinden üretimin desteklenmesine kadar tüm konular ele alındı.

Bursa'nın önemli markası

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın pek çok marka değerinin bulunduğunu, kestane şekerinin de kentin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Eskiden Bursa'da çok fazla kestane üretilmesine rağmen son yıllarda bunun iyice azaldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu konuda, yapılan çalışmalar oldu ve biraz da mesafe alındı. Şehrin geleceğine katkı koymak adına ne yapabiliriz noktasında, konun tüm tarafları istişare yaptık. Yeni yol haritası hazırladık. Bundan sonra Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle sürecin iyileştirilmesi, özellikle kestanenin Bursa'dan temini noktasında altyapının daha da güçlendirilmesi için gereken çalışmaları hayata geçireceğiz. Katılan, fikir veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah toplantımız, güzel neticelerin başlangıcı olur” dedi.