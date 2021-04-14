Kestel Belediyesi 10.00-16.00 arasında hizmet verecek

Mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenirken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Sahada çalışan personellerimizin mesai saatlerinde değişiklik olmayacaktır. Bazı müdürlüklerimiz, hemşehrilerimizin huzuru ve sağlığı için görevlerinin başında olacaktır'' dedi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Kestel Belediyesi'nde, mesai saatleri 10.00-16.00 arası olarak değiştirildi. Kestel Belediyesi, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden tarihinden itibaren 10.00-16.00 arasında kesintisiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. Bu süre zarfında, Kestel Belediyesi Hizmet Binası girişlerinde uygulanan HES Kodu uygulaması da devam edecek. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede uymaya devam edilmesi gerektiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘‘Rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerekiyor. Bu anlamda Sağlık ve İçişleri Bakanlığımızca dile getirilen kurallara tüm hemşehrilerimizin büyük bir titizlikle uyması ve yükseliş eğilimine geçen vaka sayılarını minimize ederek sıfıra indirgememiz gerekiyor. Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin daha duyarlı hareket etmeye davet ediyorum. Bizlerde Kestel Belediyesi olarak mesai saatlerimizde değişikliğe gittik. 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren Hizmet Binalarımız 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Sahada çalışan personellerimizin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Hemşehrilerimizin huzuru ve sağlığı için, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde görevli sahada çalışan personellerimiz, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürecektir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, 0224 372 10 01 numaralı çağrı hattımız, 24 saat açık olacaktır. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte sürdürürsek başarılı olabiliriz'' diye konuştu.