Kestel Belediyesi güçleniyor

Bu kapsamda belediyenin kendi öz kaynaklarıyla alınıp, araç filosuna kazandırılan 1 adet greyder, 1 adet silindir ve 1 adet kepçe, Kestellilere hizmet vermeye başladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri, yeni alınan 3 adet iş makinesini inceleyerek araçlar hakkında bilgi aldı. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Belediyemizin öz kaynaklarıyla, araç filomuza kazandırdığımız araçlarımız ile personelimiz, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil ve hızlı bir şekilde hizmet üretecek. Yeni almış olduğumuz iş makineleri, inşallah uzun bir süre halkımıza hizmet edecektir. Bu vesile ile, araçlarımızın Kestelli hemşehrilerimiz olmak üzere devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.'' diye konuştu.