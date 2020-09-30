Kestel Belediyesi katı atık bedeli almayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla bugüne kadar BUSKİ faturaları ile tahsil edilen katı atık toplama bedeli, artık BUSKİ tarafından değil, ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilecek. Alınan kararla artık katı atık bedellerinin tahsilatı ilçe belediyeleri tarafından yapılacakken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bu konuda yeni bir yasal düzenleme çıkana kadar, vatandaşlardan katı atık toplama bedeli almayacaklarını müjdeledi. Müjdeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Tanır, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

‘'Pandemi süresince hemşehrilerimiz yanında olmaya her alanda devam ediyoruz. Kestel Belediyesi olarak biz de mesken ve iş yerlerinde, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar katı atık toplama bedeli almayacağız.''