Kestel Belediyesi personeline pandemi teşekkürü

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, yoğun mesai harcayarak, gece gündüz demeden vatandaşların ihtiyaçlarına koşan belediye ve kaymakamlık personeline, Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Ahmet Karakaya tarafından başarı sertifikaları, düzenlenen törenle teslim edildi. Bütün enerjilerini Korona virüsle mücadeleye yönelttiklerini söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Bütün dünyayı sarsan salgın sebebiyle, işlerimizi bir kenara bırakıp, bütün enerjimizi virüsle mücadeleye yönelttik. Çünkü en önemlisi bizim için can sağlığıydı. Can güvenliğimiz çok önemliydi. Bu anlamda çeşitli tedbirleri aldık. İlçe hıfzıssıhha toplantıları sonucunda virüsle mücadelede, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmesi, hijyenin, denetimin ve ulaşımın sağlanması noktasında çeşitli birimler oluşturduk. Ekiplerimiz 24 saat boyunca, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdi. Çok şükür ilçemizde, bu konuda bir problem yaşanmadı. Bu vesile ile bu mesai arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu tamamen temsili bir tören. Önemli olanın bu sertifikalar değil, kazandığımız hayır duaları ve manevi haz diye düşünüyorum. Çok şükür o en zor süreci geride bıraktık, temennimiz bir daha yaşamamak ve bir an önce eski sağlıklı günlerimize kavuşmaktır. Bu vesile ile çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, tüm hemşehrilerimize sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına özenle uymalarını hatırlatıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.'' diye konuştu.