Kestel Belediyesi, sokak kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Bir yandan sosyal belediyecilik, bir yandan da hizmet belediyeciliği konusunda çalışmalarını yürüten Kestel Belediyesi, tam kapanma döneminde de çalışmalarına ara vermedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Kestel Belediyesi, özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları sıcak asfaltla yeniledi. Kestel Belediyesi ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 2 bin 800 ton asfalt kaplama çalışması gerçekleşti. Asfaltın yanı sıra 24 bin 800 metrekare parke, 4 bin 960 metre bordür çalışmasıyla, yaya ulaşımının da güvenliği sağlandı.

Bu tür fırsatları değerlendirmenin önemli olduğunun altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, güvenli ve rahat ulaşım konusundaki çalışmalarımıza, Kestel Belediyesi olarak hız verdik. Tam kapanma sürecini fırsat bilerek, boş kalan cadde ve sokaklarımızın asfalt, bordür ve parkelerini yeniledik. Yılın ilk 6 ayı içerisinde, ekibimizle birlikte yoğun mesai harcayarak 2 bin 800 ton asfalt kaplama çalışması, 24 bin 800 metrekare parke, 4 bin 960 metre bordür çalışması gerçekleştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi ancak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalarla sokaklarımızı, caddelerimizi Kestel'e daha yakışır ve daha konforlu bir hale getiriyoruz” diye konuştu.