Kestel Belediyesi'nden 5 yıldızlı Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi

Tedavi ve operasyon birimleri, kedi-köpek oteli, konferans salonları ile kapalı-açık hayvan barınaklarının bulunacağı projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kestel Belediyesi, Uludağ Caddesi'ndeki ormanlık alanda hayata geçireceği Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'nde hem sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanları tedavi edecek hem de onları insanlarla ortak bir alanda buluşturarak, hayvan sevgisi aşılacak. 8600 m2 alan üzerine kurulması planlanan, ihalesini tamamlanmış iki etaplı proje, hem sokak hayvanlarına hem de sahipli hayvanlara hizmet verecek olup, içerisinde tedavi merkezi, açık-kapalı hayvan barınakları, hayvan oteli, hayvan kuaförü, konferans salonu ve ziyaretçi otoparkı barındıracak. Çalışmaların hızla devam ettiği projenin, 3,5 Milyon TL yatırım ile 2021 Yılı Eylül ayında tamamlanıp hayata geçmesi planlanıyor.

Hayvanların psikolojisi ve sağlığı için ‘Yeşil Alan' teması

Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi ve sahiplenmenin teşvik edilmesi hedeflenen merkezde, veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunacak. Sahiplendirme temasıyla oluşturulacak ve diğer bakımevlerinden farklı olarak tasarlanan merkez, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak. Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi, eğitim ve seminerlerin gerçekleşebilmesi için 50 kişilik konferans salonunu da içerisinde bulunduracak. Köpek ve kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlara yönelik, teorik ve uygulamalı olarak hayvan bakım bilgilendirmeleri yapılarak, hayvanların fiziksel ve davranışsal özelliklerine ilişkin fikir sahibi olmaları sağlanacak.

‘'Can dostlarımızın hep mutlu olacağı bir Kestel inşa ediyoruz''

Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'İlçemizde can dostlarımız için böylesine gelişmiş ve modern bir tesisimiz bulunmuyordu. Şükürler olsun uzun süredir üzerinde çalıştığımız hayvan bakım ve yaşam merkezini, hayata geçiriyoruz. Projemizin ihalesini gerçekleştirdik, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hem sokak hayvanlarına hem de hemşehrilerimizin sahipli hayvanlarına hizmet edecek projemizin içerisinde, tedavi merkezi, barınak, otel ve seminer salonları bulunacak. Projemiz tamamlandığında Bursa'nın en güzel, en modern hayvan barınaklarından olacak. Amacımız can dostlarımızın hep mutlu olacağı bir bir Kestel inşa etmek. Kestel Belediyesi olarak her zaman halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen teknik ekibimizi tebrik ediyor Kestel'imize hayırlı olmasını diliyorum‘' diye konuştu.