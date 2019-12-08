Kestel Belediyesi'nden anlamlı etkinlik

Etkinlikte konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Yaptığımız projelerde sizlerin hayatını ne kadar kolaylaştırdığımız önemlidir” dedi.

Kestel Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri yanı sıra engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasını Kestel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Akgök yaptı. Akgök, “Bir gün değil engelliye her gün nasıl yardımcı oluruz diye çalışıyoruz. Hep birlikte bütün engellilerin üzerinden sevgi ile geleceğiz” dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, engelliler gününün 3 Aralık'ta kutlandığını ama bu programın hafta sonu daha uygun olduğu için bugün yapıldığını işaret ederek, “Bu tarz günler bir farkındalık oluşturmak adına yapılıyor. Bir günde bütün engellilerin sorunu çözülemeyeceği malum. Bize düşen vazife engelli kardeşlerimizle ilgili yapmış olduğumuz projelerde sizlerin hayatını ne kadar kolaylaştırıyoruz bu önemlidir. Engelli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya,ilçede 500 civarında engellilere yardımlar yapıldığını dile getirerek, “Herkes bir engelli adayıdır. Kimin başına ne geleceğini Allah bilir. Bu noktadan baktığımızda empati yapmak zorundayız. Bir ülkenin gelişip gelişmediği engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlarla belli olur” dedi.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlar şiirler okuyarak, şarkılar söyledi.