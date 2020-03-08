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Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi

Bursa’da Kestel Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.


Kestel Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadın Günü 'Kadın Güzelleştirir' isimli klip izleyenleri duygulandırdı. Kestel Aksu Mahallesi'nde çekimleri yapılan klipte mahalle sâkinlerinden 67 yaşındaki Nuray Eser yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip binlerce kez izlenerek büyük beğeni topladı. Nuray Eser, klipte, hayatını ve yaptığı işleri anlatıyor.

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