Kestel Belediyesi'nden ‘Koronavirüs' önlemleri

Kestel Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine, ilçede başlattığı önlemleri ve denetimleri artırarak çalışmalarına devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler, okul, cami, park, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirirken, zabıta ekipleri ise virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı dükkân, mağaza ve marketleri denetledi.

Kestel Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra, tüm ilçede sterilizasyon ve dezenfekte çalışmalarına başladı. İlçe genelinde bulunan okul, cami, park-bahçe, spor sahaları, toplu taşıma araçları ile durakları, çöp kutuları, çeşmeler, kamu kurum ve kuruluşları gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öte yandan Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikâyetler üzerine sahaya inerek ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Ekipler, gıda ve hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılarda bulundu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle, Kestel ilçemizin tamamında önlemlerimizi aldık. Mart ayı içerisinde yapmayı planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal ettik. İlçemizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yine aynı şekilde Zabıta ekiplerimiz, ilçemizde bulunan market, dükkan ve mağazalarda denetim yaparak, virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.