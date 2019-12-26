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Kestel Belediyesi'nden liseye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, eğitime destek projesi kapsamında ilçe genelindeki bütün ortaokul 8.

sınıf öğrencilerine liselere hazırlık soru bankası kitabı dağıttı. Soru bankası kitaplarını ücretsiz alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.


Projenin eğitime büyük destek sağladığını belirten Tanır, '' Öğrencilerin gelecek yıllarda daha iyi bir yerlere gelmeleri için bu konuda kendimizi zorunlu hissediyoruz. Bu tarz çalışmalar geçtiğimiz dönemlerde de yapılıyordu. Fakat biz bunu bir adım öne taşıyıp liselere hazırlanan öğrencilerimize proje kapsamında kitap dağıtımı çalışması başlattık. Tabi sadece liseye hazırlanan değil, üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için de aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah, bu kitaplardan istifade eden gençler, iyi liseleri kazanarak ailelerine ve memleketlerine hayırlı birey olurlar'' dedi.

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