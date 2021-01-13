Kestel Belediyesi'nden turizm hamlesi

Kestel Belediyesi'nin ilçede başlatmış olduğu turizmle ilgili çalışmaları devam ediyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın, şelalesiyle meşhur Saitabat Mahallesi'ndeki proje planları, Bursa Valiliği'nden tam not aldı. Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları ve Muhtar Ersin Eraslan, Saitabat Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından notlarını alan Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Başkan Tanır'ın sunduğu projelere tam destek vereceklerini belirtti.

Başkan Önder Tanır, "İlçe ekonomisine katkı sağlayan alanların başında turizm yer almaktadır. İlçemiz gerek doğası, gerek tarihi dokusu ile kendine has bir turizm bölgesidir. Bulunduğumuz Saitabat bölgemiz de havası, doğası ve şelalesiyle özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerimizin vazgeçilmezi arasındadır. Bu bölgemizi daha da geliştirmek, görsel estetiğini daha da güzelleştirmek adına çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Buradaki işletmelerin görsel görüntüsü, parke taşları, mesire alanları ve şelalemizin çevre düzenlemesiyle çok farklı bir atmosferi burada yakalayacağız. Amacımız Kestel'imizi, turizm alanında Bursa'nın lokomotifi haline getirmektir. Bu doğrultuda AR-GE çalışmalarımız ilgili müdürlükler, STK'lar, Meclis Komisyonlarımız ve hemşehrilerimiz ile birlikte istişareler ederek Kestel'imizin için gece gündüz demeden, çalışmaktayız. Bizlere ve projelerimize destek veren Bursa Valimiz Sayın Yakup Canbolat'a ve Yardımcısı Sayın Şeref Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.