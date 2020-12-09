Kestel Belediyesi'nden ücretsiz araç dezenfekte hizmeti

Kestel Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için olağanüstü tedbirler alarak çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Son olarak araç dezenfeksiyon hizmeti sunan Kestel Belediyesi, haftanın 4 günü, Yeni Mahalle'de kurulan dezenfeksiyon alanında vatandaşların araçlarında, ücretsiz olarak ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Ülkemizde Covid-19 vakalarının görülmeye başladığı ilk günden itibaren Kestel Belediyesi olarak mücadelemizi aralıksız ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimizle, ilçemizde bulaşıcı riski tamamen ortadan kaldırana kadar durmaksızın çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kapsamda, çalışma alanımızı genişleterek hemşehrilerimize ait araçları da dezenfekte etmeye başladık. Vatandaşlarımız Yeni Mahalle'de Kapalı Pazar Alanı'nda kurmuş olduğumuz dezenfeksiyon alanında, ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilecekler. Umut ediyor ve inanıyoruz ki en kısa zamanda bu virüs belasından hep birlikte kurtulacağız. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Bütün hemşerilerime sağlıklı günler temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Araçlarını dezenfekte alanına getiren vatandaşlar ise Kestel Belediyesi'nin bu hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi. Aracında dezenfekte işlemi yaptıran araç sahipleri, ‘'Kestel Belediyesi'nin bu hizmetini sosyal medyadan öğrendik. Halk sağlığımız için, ailemiz ve çocuklarımız için araçlarımızı dezenfekte alanına getirdik. Bu işlem için dışarıda 100-150 TL arasında para ödüyorduk. Belediyemizin bu hizmeti ücretsiz halde yapıyor olması bizleri çok mutlu etti. Hizmetleri adına Kestel Belediyemize teşekkür ediyoruz'' sözlerine yer verdi.