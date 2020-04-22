Kestel Belediyesi'nden 'yeni doğan bebek' projesi

Kestel Belediyesi tarafından başlatılan 'yeni doğan bebek' projesi kapsamında anne ve yeni doğan bebeklerine, içerisinde eğitim setleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye ediliyor.

Kestel Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkmaları sakıncalı olan anneleri ve yeni doğan bebekleri de bu zorlu süreçte unutmadı. 'Yeni doğan bebek' projesini başlatan Kestel Belediyesi, oluşturduğu ekip ile yeni doğum yapmış olan annelerin evlerini ziyaret ederek, içerisinde eğitim setleri ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaları hediye ediyor. Verilen setlerde, Sakarya Üniversitesi'nce hazırlanan, bebeklerin gelişimini online olarak takip edecekleri bir şifre de bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi unutmuyoruz. Çiftlerimizi tebrik etmek ve çocuklarının gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için yeni doğan bebek projesine başladık. Yeni doğum yapmış ailelerimizi ziyaret ederek içerisinde eğitim setleri ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaları hediye ediyoruz. Hemşehrilerimizin bir parçası olduğumuzu her fırsatta hissettirmek istiyoruz'' dedi.