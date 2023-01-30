Kestel Belediyesi'nin e-spor turnuvası nefes kesti

Kestel Belediyesi tarafından ilki düzenlenen PlayStation PES 2021 turnuvası büyük bir heyecanla gerçekleşti. 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe 350 oyun sever katıldı. Yaş sınırı olmayan turnuvada, rakipleriyle kıyasıya mücadele eden oyuncular, dereceye girmek için adeta ter döktü. Turnuvanın galibi ise final mücadelesinde rakibini eleyen Hasan Alparslan oldu. İkinci Çağdaş Aydın, Üçüncü Mehmet Şahin ve Dördüncü İbrahim Akkaya da turnuvanın diğer derece yapan isimleri oldu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, turnuvanın final müsabakasını yakından takip etti. Müsabakanın ardından yapılan ödül töreniyle katılımcıları tebrik eden Başkan Önder Tanır, turnuvanın geleneksel hale geleceğinin müjdesini verdi.

Başkan Tanır, sözlerine şöyle devam etti; “Futbol hem gerçek hayatta hem de dijital dünyada en çok sevilen oyunlardan bir tanesi. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kestel PES 2021 Turnuvası'na katılan oyuncularımız ile seyircilerin rekabet ortamını yaşarken keyifli dakikalar geçirmeleri için her şeyi yaptık. Turnuvanın centilmence geçmesini sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Turnuva gençlerimizin güzel enerjisi ile çok keyifliydi. Onların mutlu olacağı eğlenceli, spor, sanat, turizm şehri, vasıflı iş imkanlarıyla gelecek kaygısı yaşamayacakları bir Kestel için durmaksızın çalışıyoruz. E-Spor artık hayatın bir parçası haline geldi. Bu turnuvalarla ilgili asıl gayelerimizden bir tanesi de siz kıymetli gençlerimizin birer meşguliyeti olması. Eğer gençlerin meşguliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarla uğraşmazlar. Bizim gençliğimiz her şeyden çok önemli. Bu vesileyle şampiyon olan ve dereceye giren oyuncularımızı tebrik ediyor, asıl amacın dostluk olduğunu unutmamak gerektiğini belirtmek istiyorum”