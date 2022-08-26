Kestel'de Balkan Panayırı heyecanı

1-4 Eylül tarihleri arasında Kestel Yeni Mahalle İlçe Stadyumunda 4 gün sürecek olan Kestel Belediyesi 8.Geleneksel Balkan Panayırında Rumeli Ekrem, Tatyana, Suzan Kardeş, Elvan Demir, Dj Samet Kurtuluş, Natalia, Grup Ezgi, Dj Tuny sahne alacak. Panayırın son gecesinde ise Bulgaristan'ın ünlü sanatçısı Fiki Storaro sahne alacak.

Yemek stantları ve oyun alanlarının da yer alacağı panayır, ücretsiz ve halka açık olacak.

Öte yandan her gün çocuklar için çeşitli gösteriler sahnelenecek.

Panayıra ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz Balkan Panayırında farklı bir konsept, farklı bir eğlence ile Kestelli hemşehrilerimizin, Balkan göçmeni hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. 4 gün kesintisiz sürecek olan panayır, Kestel'e çok yakışacak ve Kestel'in ayrıcalığı yine ön plana çıkacak. Panayırımızı, Balkan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olduğu Yeni Mahalle Konutlar Bölgesinde gerçekleştireceğiz. Tüm Kestellileri, unutulmaz bir eğlence yaşamaları için panayırımıza bekliyoruz'' diye konuştu.