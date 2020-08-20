Kestel'de bank ve piknik masaları yenileniyor

Yılın ilk 8 ayında 226 bank ve piknik masasını geri dönüştüren Kestel Belediyesi, yıl sonuna kadar 500 bank ve piknik masasını yenilemeyi hedefliyor.

Kestel Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe, okul, meydan ve yürüyüş yollarında çevre düzenlemesi, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında eskiyen, yıpranan ve kırılan banklar, belediye atölyesinde yenileniyor. Geri dönüştürülerek vatandaşların istifadesine sunulan bankların, gelen taleplere göre okul, cami, park ve sokaklara montajları geçekleştiriliyor. 2020 yılının ilk 8 ayında toplam 226 bank ve piknik masasını geri dönüştürerek hayata kazandıran Kestel Belediyesi, yıl sonuna kadar bu sayıyı 500'e yükseltmeyi hedefliyor.

Kestel Belediyesi olarak, gelecek nesillerin emaneti olan çevre ve doğaya karşı son derece hassas olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'İlçemizdeki eskiyen, yıpranan veya kırılan bankları belediye bünyemizde yer alan atölyemizde, işlerinde profesyonel çalışma arkadaşlarımız tarafından yenileyerek yeniden hayata kazandırıyoruz. Âtıl durumdaki malzemeleri değerlendirerek, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de büyük oranda israfın önüne geçmiş oluyoruz. Atölyemizde yoğun bir çalışma var, ekiplerimiz ilçemizin güzelliği ve estetiği için canla başla çalışıyor. Şu ânda 226 bank ve piknik masası yenilendi. Bu sayısı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.