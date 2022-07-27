Kestel'de çayır tırtılı istilasına dronlu önlem

Bursa'da tarımda yeni teknolojiler kullanarak dijital tarım alanında öncü olan Kestel Belediyesi, Trakya ve Marmara bölgelerinde yaşanan çayır tırtılı istilasına karşı Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile çiftçilere destek veriyor.

Kestel Belediyesi, Zira İnsansız Hava Aracı'nı bünyesine kazandırdı. ZİHA'nın ilk mesaisi ise çayır tırtılı ile mücadele oldu. Trakya ve Marmara bölgelerinde ayçiçek tarlalarında başlayan çayır tırtılına karşı önlem alan Kestel Belediyesi, ilçedeki üreticilerin tarlalarında dron ile zirai ilaçlama çalışmalarına başladı. Kestel Belediyesi bünyesine kazandırılan ZİHA ile 10 dönümlük bölge 10 dakika içerisinde ilaçlanabiliyor. Bu teknoloji ile su, ilaç, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanarak, verimliliğin artması hedefleniyor.

"Tarımda yeniliğe ve gelişime büyük önem veriyoruz"

Kestel Belediyesi olarak çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Her alanda zengin olduğu gibi tarım alanında da önde gelen ilçemizde yaptığımız çalışmalar ve projeler ile kıymetli çiftçilerimizin yanında oluyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Tarlada Dijital Toprak Analizi hizmetiyle, binlerce üreticimizin yüz binlerce lira tasarruf etmesini ve veriminin artmasına vesile olduk. Tarımda yeniliğe ve gelişime büyük önem veriyoruz. Bu kez de çayır tırtılı istilasıyla mücadele konusunda yanlarındayız. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız ZİHA ile çiftçilerimizin tarlalarında ilaçlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Tarlalarına traktör girmediği için ürünleri ve toprakları zarar görmüyor. Yakıt, ilaç, su, işçi ve zamandan büyük oranda tasarruf ediliyor. 10 dönümlük alan, haritalandırma yöntemiyle 10 dakika içerisinde tamamen ilaçlanmış oluyor. Bugün itibariyle hizmete başladık. Diğer ilaçlamalara göre yüzde 95 oranında avantajlı olduğunu söylemek mümkün. İlçemize ve üreticimize hayırlı olsun. Hep birlikte bu durumla mücadele ederek başarılı olacağız" diye konuştu.