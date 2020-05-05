Kestel'de evde bakım ve sağlık hizmetleri devam ediyor

Kestel Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar ve yatalak durumda olan hastalar için, evde bakım ve sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, evde sağlık ve bakım hizmetleri ekibinin sayısını arttıran Kestel Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere en kısa sürede yanıt veriyor. Serum, kan alma, enjeksiyon, pansuman ve hasta nakil hizmetlerini ücretsiz olarak veren, evde sağlık ve bakım ekipleri, kısıtlamanın başlamasından itibaren geçen sürede 145 vatandaşın, evde bakım ve sağlık hizmetlerini gerçekleştirdi. Korona virüs salgınıyla ilgilli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''Bizler, korona virüs salgınının ülkemizde tespit edilmesinden önce, çalışmalaramıza başladık. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık. Salgından önceki hizmetlerimize de ara vermedik. Evde sağlık ve bakım hizmetleri ekibimizin sayısını arttırdık. Ekiplerimiz, salgın tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar ve yatalak durumda olan hastalarımız için, 24 saat süren mesailerini, kesintisiz olarak sürdürüyor. Ben ve mesai arkadaşlarım, salgının ilk gününden itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Biz Kestel Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz " dedi.