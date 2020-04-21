Kestel'de "Evde kal, kitapsız kalma" etkinliği kazandırıyor

Belediyenin, sosyal medya hesaplarında başlattığı 'Evde Kal, Kitapsız Kalma' etkinliği büyük ilgi toplarken, yüzlerce eser, kitapseverlere hediye ediliyor.

Kestel Belediyesi'nin evlerinde kalan vatandaşları desteklemek için başlattığı ‘Evde Kal, Kitapsız Kalma' etkinliği, yoğun ilgi görüyor. Kestel Belediyesi ve Belediye Başkanı Önder Tanır'ın sosyal medya hesaplarında başlatılan etkinlik, hem eğlendiriyor hem de kitap severleri, istedikleri eserlerle buluşturuyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 'korona virüs salgını ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Aynı zamanda hemşehrilerimizin evlerinde daha iyi vakit geçirmesi için, etkinliklerimizi tüm internet mecraları ile evlere taşımaya devam ediyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımızı bir nebze olsun eğlendirmek ve kitap okumaya teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik oluşturduk. Sosyal medyada paylaştığımız oyun ekranında, tüm kitapları durdurabilen kişiler arasında çekiliş yapıyoruz. Çekilişte isimleri çıkan kişilere, istedikleri kitapları hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızın etkinliğimize katılması bizleri mutlu ediyor. Bizlerde onları okumaya teşvik ediyoruz. Salgın süresince, bu etkinliğimizi her hafta tekrarlayacağız.'' diye konuştu.