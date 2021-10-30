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Kestel'de Gökhan Tepe'den ‘Cumhuriyet' konseri

Bursa’nın Kestel Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 98.

Bursa'nın Kestel Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 98. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Gökhan Tepe sahne aldı.



Kestel'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 98. yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü sanatçı Gökhan Tepe konser verdi. Yeni Mahalle Pazar Alanı'ndan gerçekleşen konsere binlerce vatandaş katıldı. Sahneye çıkan Gökhan Tepe, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran hayranlarını coşturdu. Müzikseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gökhan Tepe'nin şarkılarına eşlik ederek doyasına eğlendi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe, konser alanını dolduran Kestellilere teşekkür etti.

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