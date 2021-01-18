Kestel'de karla mücadele seferberliği

Bursa'da 3 gündür devam eden kar yağışı, Kestel ilçesinde de etkili oldu. Kestel Belediyesi ekipleri ise, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına, çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Osmaniye, Orhaniye, Aksu, Lütfiye, Saitabat, Alaçam, Derekızık ve Gözede Mahalleleri'ne giden yollarda, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde, 24 saat süre ile ilçe genelinde görev yapıyor. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘' İlçemizde beklediğimiz yoğun kar yağışı, Cumartesi itibariyle etkisini göstermeye başladı. Hatta beklenilenin üzerinde gerçekleşen kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda bizde Kestel Belediyesi olarak hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Yağışların etkili olduğu ilk saatlerden itibaren ekiplerimizle sahaya inerek karla mücadele çalışmalarına başladık. Ana yollarımızı açık tutarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını görebilmelerini sağladık. Araç ve yaya yollarımız açık hale getirilirken, bir yandan da ortada kalan kar kütlelerimizin temizliğini yapıyoruz. Özellikle Kırsal mahalle yollarımızda büyük bir titizlikte çalışıyoruz. Tüm yollarımızı ulaşıma açtık, şuan da Kestel'de hiçbir yolumuz ulaşıma kapalı değil. Ekiplerimiz vardiyalı olarak 24 saat görevdeler. Hemşehrilerimizin, karın yalnızca keyfini çıkarabilmeleri adına yorulmadan çalışacağız'' diye konuştu.