Kestel'de karla mücadele seferberliği

Bir taraftan karla mücadele devam ederken, bir taraftan da kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kırsal mahallelere akın ediyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinde devam eden kar yağışı Kestel ilçesinde de etkili oluyor. Kestel Belediyesi ekipleri ise, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Osmaniye, Orhaniye, Sayfiye, Aksu, Lütfiye, Saitabat, Alaçam mahallelerine giden yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. 15 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde, 24 saat süre ile ilçe genelinde görev yapıyor.

Kar yağışı Kestel'e çok yakıştı

Öte yandan ilçede kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Bazı vatandaşların bu eşsiz manzarayı görmek için dağ köylerine çıktığı görüldü. Özellikle Alaçam bölgesinde vatandaşlar kar topu oynayıp, kızaklarıyla kayarak, kar yağışının tadını çıkarttı. Bölgede kar yağışının bu akşam itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.