İhlas Haber Ajansı

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Kestel'de polisin dikkati sayesinde yakalanan akü hırsızları cezaevine gönderildi

Bursa’da polis ekibinin devriye attığı sırada akü hırsızları olduğu tespit edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da polis ekibinin devriye attığı sırada akü hırsızları olduğu tespit edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kestel'de devriye gezen polis ekipleri park halindeki tırın akülerinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine araştırma yapmaya başlayan Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçları Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde şüphelendiği panelvan aracı durdurmak istedi. Dur İhtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından araç durduruldu.


Araçta yaptıkları aramada 2 adet akü ve sondaj işlerinde kullanılan karotlu demir çaldıkları tespit edildi.


Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan E.B, G.B, ve F.Y mahkemeye sevk edildi.


Mahkemeye sevk edilen E.B, G.B, ve F.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi

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