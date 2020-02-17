Kestel'de Rafadan Tayfa ilgi gördü

TRT çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi Kestelli çocuklarla ve aileleriyle buluştu. Rafadan Tayfa Göbeklitepe sinema gösterimi için 3 günde 3 bin 600 bilet dağıtımı gerçekleştiren Kestel Belediyesi, 14-15-16 Şubat tarihlerinde büyük bir çocuk şöleni gerçekleştirmiş oldu.

Ocak ve şubat aylarında artarak devam etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İlçemizin en önemli değeri yarınlarımızın da teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz. Kestel'in inşası için emek harcarken çocuklarımızın bugünleri de ihmal edemeyiz. Yoğun çalışma tempoları içerisinde çocukları ile vakit geçiremeyen anne ve babalar ile birlikte sinemayı ilk defa gören çocuklarımızın da keyif aldığı bir etkinlikler dizisine imza atmaktan keyif duyuyorum. Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerimizin kapısı tüm Bursa'mıza ve ilçelerine açıktır. Bursa'nın çeşitli ilçelerinden ve mahallelerinden gelerek Rafadan Tayfa Göbeklitepe çizgi filmini izleyen çocuklarımızın neşesini ve ailelerinin mutluluğunu görmek güzeldi. Bizler yaşayan ve yaşatan bir Kestel için tüm belediye çalışanlarımızla halkımızın emrinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kestel Belediyesi 2020 yılında aylık olarak düzenlediği ve önceden duyurduğu kültürel, sosyal ve toplumsal projelerle Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer kazanmaya devam ediyor.