İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kestel'de sofralardan sıcak yemek eksik olmuyor

Kestel Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarından sıcak yemeği eksik etmiyor.

Ekipler, iftar vaktine kısa bir süre kala hazırlanan sıcak yemekleri, vatandaşların sofrasına yetiştiriyor.


Kestel Belediyesi, Korana virüs (Covid-19) salgını ile en yüksek seviyede mücadele ederken, diğer taraftan da sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, uzun bir süredir devam eden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına, Ramazan Ayı'nda da devam ediyor. Ekipler, iftar saatine kısa bir süre kala sıcak yemekleri, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine teslim ederken, evlerinden çıkabilen vatandaşlara ise sefer taslarıyla dağıtım yapılıyor. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''Korona virüs salgınıyla mücadelemiz tüm hızıyla devam ederken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Uzun bir süredir devam eden sıcak yemek dağıtımına, mübarak Ramazan Ayı'nın gelmesiyle de devam ediyoruz. Sıcak yemekler, İftara kısa bir süre kala ekiplerimiz tarafından evlere dağıtılıyor. Ya da vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla gelerek, sıcak yemeklerini alabiliyor. Günlük 300 vatandaşımıza sıcak yemek servisi yapıyoruz. Biliyoruz ki Ramazan Ayı, paylaşınca güzel. İnşallah önümüzdeki yıllarda, yine iftar sofralarında buluşacağız.'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.