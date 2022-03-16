Kestel'de sokak hayvanları için ‘Mamamatik' uygulaması

Kestel Belediyesi, sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulamasını hayata geçirdi. İlçenin farklı noktalarında kurulan 'Mamamatik', 1 lira karşılığında sokak hayvanları için haznesine mama bırakacak.

Sokak hayvanlarına yönelik bir çok farklı noktada yemleme çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, sokak hayvanları için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kestel Belediyesi Veteriner İşleri Birimi tarafından yürütülen çalışmayla, sokakta hayatını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde mama ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ilçenin farklı noktalarına mamamatik yerleştirildi. Yerleştirilen mamamatikler, belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edilerek, bakım onarımları yapılıyor ve mamalar dolduruluyor. lira karşılığında haznesine ortalama 50 gram mama bırakan mamamatikler, aynı zamanda güneş enerjisi ile çalışıyor. Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle Kestel'de sokakta yiyecek-içecek bulmakta zorlanacak olan sokak hayvanlarının mamaya ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Mamamatik ile geri dönüşüm desteklenirken, hayvan sevgisi bilinci de oluşturuluyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “ Sokaktaki canlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılamak için gönüllülük esasıyla çalışan mamamatik projesini hayata geçirdik. Hem vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak hem de sokak hayvanlarının artan mama ve su ihtiyacını karşılamaya yönelik güzel bir çalışma oldu. Sokak hayvanlarımıza yönelik her gün yeni bir adım atıyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Bursa'nın en güzel, en modern hayvan barınaklarından olacak. Hedefimiz can dostlarımızın hep mutlu olacağı bir Kestel inşa etmek” dedi.