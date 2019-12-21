Kestel'de T?rk sanat m?zi?i konseri

Kestel Belediyesi, aral?k ay? faaliyetleri ?er?evesinde Bursa T?rk M?zi?i Sevenler Derne?i, Yeni K?lt?r Merkezi'nde d?zenlenen gecede Kestelliler ile bulu?tu. T?rk sanat musikisinin eserlerini icra eden karo, unutulmaz bir gece ya?att?. Faruk ?mer ?skan ?efli?indeki karo, 2 b?l?m e?li?inde ?e?itli par?alar? seslendirdi. Geceye Kestel Belediye Ba?kan? ?nder Tan?r, Kestel Kaymakam? Ahmet Karakaya ve ?ok say?da ki?i kat?ld?. Karonun seslendirdi?i par?alar? dinleyen Kestelliler, konserin ard?ndan koroyu alk?? ya?muruna tuttu.