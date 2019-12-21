İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kestel'de T?rk sanat m?zi?i konseri

Bursa T?rk M?zi?i Sevenler Derne?i, Kestelli m?zikseverlere unutulmaz bir gece ya?att?.


Kestel Belediyesi, aral?k ay? faaliyetleri ?er?evesinde Bursa T?rk M?zi?i Sevenler Derne?i, Yeni K?lt?r Merkezi'nde d?zenlenen gecede Kestelliler ile bulu?tu. T?rk sanat musikisinin eserlerini icra eden karo, unutulmaz bir gece ya?att?. Faruk ?mer ?skan ?efli?indeki karo, 2 b?l?m e?li?inde ?e?itli par?alar? seslendirdi. Geceye Kestel Belediye Ba?kan? ?nder Tan?r, Kestel Kaymakam? Ahmet Karakaya ve ?ok say?da ki?i kat?ld?. Karonun seslendirdi?i par?alar? dinleyen Kestelliler, konserin ard?ndan koroyu alk?? ya?muruna tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.