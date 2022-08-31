Kestel'de Zafer Bayramı coşkusu ‘Yüksek Sadakat' ile yaşandı

yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği ‘Yüksek Sadakat' konserine binlerce kişi akın etti. Gece sonunda gerçekleşen havai fişek gösterisi de büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı, Bursa Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Yeni Mahalle İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyona binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara ve bestelere eşlik ederek Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. DJ performansı ve çocuk etkinliklerinin ardından sahne ‘Yüksek Sadakat' grubu ile şenlendi. Sevilen parçaları seslendiren grup, alanı dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Gece sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de Kestelliler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Etkinliğin ardından sahneye çıkan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, alanı dolduran vatandaşları selamladı. Yüksek Sadakat grubuna çiçek hediye eden Başkan Tanır, grupla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.