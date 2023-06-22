Kestel'in mahallerinde müzik sesleri yükseldi

Düzenlenen konserlerde sanatçılar, sergiledikleri performanslarla Kestellilerin hem kulakların pasını sildi hem de yüreklerine dokundu.

Dünya Müzik Günü, tüm coşkusuyla Kestel'de kutlandı. Kestel Belediyesi, tarafından Dünya Müzik Günü çerçevesinde, ilçenin 3 bölgesinde 3 konser düzenlendi, Müzik ruhun gıdasıdır diyen doyasıya eğlendi.

Konserler çerçevesinde, Uğur Mumcu Parkı'nda Umut Şimşek ile Murat Şimşek, Konutlar Bölgesi İlçe Stadyumu yanı basketbol sahasında Grup Ezgi ile Tuna Boylular müzik grubu ve Kestel Aile Parkı'nda Ayaz Toprak sahne alarak, müzikseverlerle buluştu ve sevilen parçalarını Kestellilerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Başkanvekili Sönmez'den sanatçılara teşekkür

Kestel Belediye Başkanvekili Samet Sönmez, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Akın ve Hasan Aras da konserlerde sanatçılara çiçek takdim ettiler. Konserlerin ardından açıklamalarda bulunan Kestel Belediye Başkanvekili Samet Sönmez, “Müziğin iyileştirici gücünü, 21 Haziran Dünya Müzik Günü çerçevesinde Kestel'imizin üç bölgesinde yaşadık, hissettik. Başta etkinlik alanlarını dolduran her bir Kestelli vatandaşımıza, sanatçılarımıza, etkinliklerin hayata geçmesinde katkısı bulunan belediye personellerimize müteşekkiriz, teşekkür ederiz. ‘Kestel'e Sözümüz Var' diyerek çıktığımız yolda daha nice büyük etkinliklerde görüşmek, buluşmak üzere” diye konuştu.