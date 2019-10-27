İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kestiği ağaç üzerine devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki adam, feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki adam, feci şekilde hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda kesim yapan 70 yaşındaki İbrahim Tokay'ın üzerine ağaç devrildi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Tokay'ın cansız bedeni olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.