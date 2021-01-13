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Kestiği domates eline iğne gibi battı

Bursa’da bir vatandaşın pazardan satın aldığı dometesin içinden balık kılçığına benzer şeyler çıktı.

Bursa'da bir vatandaşın pazardan satın aldığı dometesin içinden balık kılçığına benzer şeyler çıktı.


Akıllara durgunluk veren olay İznik'te yaşandı. Annesinin pazar tezgâahından satın aldığı domatesi akşam yemeği için kestiği sırada eline iğne gibi bir şeyin battığını söyleyen Emin Çil adlı vatandaş, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Domatesin içinden balık kılçığına benzer şeyler çıktı" dedi.


Emin Çil, "Annem akşam yemek hazırlarken kestiği domatesin içinden adeta balık kılçığını andıran sert şeyler ellerine batmış. Bana söyledi, mutfaktaki diğer domatesleri kestim, kılçık türü aynı şeyler çıktı. Allah muhafaza, eğer görmeseydik boğazımıza batacaktı. Böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm. Kimsenin de gördüğünü zannetmiyorum. Balık kılçığı olamayacağına göre bu ne olabilir ki” diye konuştu.

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